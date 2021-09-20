Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor Malatya deplasmanında
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Salı günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Ligde geride kalan 5 haftada 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 3 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 17. sırada yer alıyor.
Yeni Malatyaspor ise 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 11. sırada bulunuyor.
Sivasspor'da, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.
Etiketler: Sivasspor Yeni Malatyaspor Süper Lig
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