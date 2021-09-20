Ampute Milli Futbol Takımı, final maçında İspanya'yı 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Peki bu başarı nasıl geldi?

Şampiyonluğa giden süreci ve yaşadıkları duyguları Ampute Milli Futbol Takımı teknik direktörü Osman Çakmak ve Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, TRT Haber’de anlattı.

Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyonluğa giden süreci ve yaşadıkları duyguları Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Arif Umut Uztürk, @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/zqxOExpeW9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2021

Teknik direktör Osman Çakmak, başarıya giden yolu kısaca şöyle özetledi:

"Avrupa şampiyonu olarak Polonya'ya gittik. Polonya'ya giderken, başkanım Ümit Uztürk ile fikstür çekimine gitmiştik. fikstür çekiminde her şeyi hesapladığımızda 2020 Ocak ayında baktık ki final maçı 19 Eylül gaziler gününe denk geliyor. Sağ olsun federasyonumuz kaptanlıktan sonra milli takımın başına beni getirdiğinde yeni antrenman metodu, yeni antrenman trendleri, doğru planlamayla 14 tane kamp yaptık. Pandemi sürecinde negatif havayı pozitif havaya çevirerek çok güzel bir Avrupa Şampiyonası yaşadık. İtalya 11-0, Gürcistan 10-0, İrlanda 4-0, Rusya 5-2 ve finalde de futbol ekolü olan bir İspanya'yı 6-0 yendik. Dün gelen mesajların mükemmel olması, bizi çok mutlu etti. Daha hiç uyumadık, yoldayız, sizlerle buluşmak için sabırsızlıkla bekliyoruz."

Milliler dünya şampiyonluğuna kenetlendi

Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk de dünya şampiyonasına kenetlendiklerini anlattı:

"Aslında biz dünyada da Avrupa'da da ampute futbolun zirvesini işgal etmiş vaziyetteyiz. Geçtiğimiz dönemde Angola'ya penaltılarla verdiğimiz dünya şampiyonluğunu 2022'de Antalya da yapacağız. Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı olarak bu organizasyonu da sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kendi ülkemize aldık. Mükemmel bir organizasyon olarak gerçekleşmesini yapacağız. Orada artık penaltılara bırakmadan dünya kupasını müzemize götürmek istiyoruz. Hep zirvede kalacağız, ben öyle inanıyorum. Şampiyon kulüplerde de kulüplerimiz 2 dönemdir bu kupayı ülkemize getiriyor. Avrupa şampiyonalarında ikinci kez yine bu kupayı ülkemize getirdik. Şimdi sıra dünya kupasına geldi. İnşallah ona da ambargo koyacağız ve bu kupalar Türkiye'den kolay kolay çıkmayacak. Bu çok önemli bir iddia. Göreceksiniz bunu yaşayacağız hep birlikte."