Süper Lig'de 5. hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi.

Bu haftaki karşılaşmalarda ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken, 4 maçta da deplasman ekipleri sahadan galip ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK ile GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmaları ise beraberlikle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

Haftanın olayı: Başakşehir'in Fenerbahçe galibiyeti

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 mağlubiyet alarak lige beklentilerin çok altında giriş yapan Medipol Başakşehir, galibiyet özlemini geride kalan haftada sona erdirmeyi başardı.

Ligin mağlup olmayan takımlarından biri olan Fenerbahçe'yi sahasında Okaka ve Gulbrandsen'in golleriyle mağlup etmeyi başaran Başakşehir, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti.

Maçın ardından hem teknik direktör Aykut Kocaman hem de kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, ilk 4 haftanın verdiği stres ve gerilime dikkat çekerken, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Medipol Başakşehir, ligin 6'ncı haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Geri dönüşlerin haftası

5. hafta heyecanı yüksek maçlara sahne olurken, haftayı galibiyet ile tamamlayan takımlardan 4 tanesi, 3 puanı geriden gelerek kazanmayı başardı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olan VavaCars Fatih Karagümrük, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada 4-3 galip gelerek puanını 10'a yükseltti ve iyi gidişatını sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a kaybeden Beşiktaş ise deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2-0 mağlup duruma düştü.

Karşılaşmaya 6 oyuncusundan yoksun çıkan ve mücadele içerisinde 2 oyuncusunu da sakatlık dolayısıyla değiştirmek durumunda kalan siyah beyazlı ekip, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu goller ile sahadan 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

[Fotoğraf: DHA]

İzmir derbisinde de kazanan takım, geriden gelerek 3 puana ulaşan Altay oldu. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen siyah beyazlı ekip, 71. dakikada Kappel ve 90+3. dakikada Paixao'nun golleriyle 2-1 kazanarak iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı başardı.

Atakaş Hatayspor da kendi sahasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor'a karşı 1-0 geriye düşmesine rağmen Diouf ve El Kaabi'nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 10'a yükseltti ve haftayı averajla dördüncü sırada tamamladı.

Giresunspor'un hasreti sona erdi

44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren GZT Giresunspor, lige istediği gibi bir giriş yapamamış ve ilk 4 haftada gol atamayarak 4 mağlubiyet almıştı.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de ilk puanını İttifak Holding Konyaspor karşısında aldı. Konuk ettiği rakibi ile 0-0 berabere kalan Giresunspor, puanını 1'e yükseltmeyi başardı.

Yeşil beyazlı ekip, ilk puanını almayı başarsa da 5 hafta sonunda Süper Lig'de gol atamayan tek takım konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

[Fotoğraf: AA]

Mağlubiyet yaşamayan takım sayısı üçe düştü

Süper Lig'de 5'inci hafta geride kalırken mağlubiyet almayan takım sayısı da 3'e indi.

4 hafta sonunda yenilmezliğini sürdüren iki takımdan biri olan Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0; Fenerbahçe ise deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Bu skorların ardından Beşiktaş, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor, mağlubiyet yaşamayan takımlar olarak 5'inci haftayı geride bıraktı.

Ligin 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-4

Altay-Göztepe: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 2-3

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 3-1

GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-0

Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 2-1

Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan 1.BEŞİKTAŞ 5 4 1 0 10 2 8 13 2.TRABZONSPOR 5 4 1 0 11 4 7 13 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 3 2 0 7 3 4 11 4.ATAKAŞ HATAYSPOR 5 3 1 1 11 4 7 10 5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 5 3 1 1 11 6 5 10 6.FENERBAHÇE 5 3 1 1 6 3 3 10 7.ALTAY 5 3 0 2 10 7 3 9 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 5 3 0 2 4 9 -5 9 9.GALATASARAY 5 2 2 1 8 6 2 8 10.YUKATEL KAYSERİSPOR 5 2 1 2 5 6 -1 7 11.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 5 2 0 3 7 12 -5 6 12.GÖZTEPE 5 1 2 2 6 7 -1 5 13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 5 1 2 2 5 6 -1 5 14.KASIMPAŞA 5 1 2 2 5 6 -1 5 15.ADANA DEMİRSPOR 5 1 2 2 5 8 -3 5 16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 5 1 1 3 6 10 -4 4 17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 0 3 2 5 7 -2 3 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 1 0 4 4 6 -2 3 19.GZT GİRESUNSPOR 5 0 1 4 0 6 -6 1 20.ÇAYKUR RİZESPOR 5 0 1 4 3 11 -8 1

6. hafta

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

21 Eylül Salı:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

23 Eylül Perşembe:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)