Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 23:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik etti.
"Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar"
Erdoğan tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar."
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 19, 2021
Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar… https://t.co/bZkojE5ccG
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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