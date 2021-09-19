Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik etti.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar"

Erdoğan tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar."