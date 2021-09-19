Bakan Soylu'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncularla cep telefonu ile görüntülü görüştü.
Oyuncuları tebrik eden Bakan Soylu, görüşmeyi sosyal medya hesabından yayınladı.
"Kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz"
Bakan Soylu, "Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum" dedi.
Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz #BizimÇocuklar— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 19, 2021
2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum pic.twitter.com/Z1q1MiewRt
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