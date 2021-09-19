İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncularla cep telefonu ile görüntülü görüştü.

Oyuncuları tebrik eden Bakan Soylu, görüşmeyi sosyal medya hesabından yayınladı.

"Kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz"

Bakan Soylu, "Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum" dedi.