Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Siyasiler de yayımladıkları mesajlarla Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar"

Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Gaziler Günü'nde bizlere milletçe yaşattığınız bu anlamlı sevinç için teşekkürler. Sizinle gurur duyuyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti.

"Kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz"

Bakan Soylu, "Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Şampiyonu olarak bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon olan milli takımı kutlayarak, "Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran, bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" sözlerini kullandı.

"Başarılarınız daim olsun"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yürekleriyle oynayanlar, yine kazandılar. Tebrikler Ampute Milli Futbol Takımı. Başarılarınız daim olsun" açıklamasını yaptı.

"Ay yıldızlı bayrak gönderde"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ay yıldızlı bayrak gönderde. Ampute Futbol Milli Takımımız üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu. Harikasınız, bu gece gurur gecemiz" mesajını paylaştı.

"Gururumuzsunuz Ampute Milli Futbol Takımı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından, "Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz Ampute Milli Futbol Takımı" paylaşımında bulundu.

"Yüreklerini ortaya koydular"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan, "Yüreklerini ortaya koydular, güçleriyle kazandılar! Final maçında İspanya’yı 6-0 yenerek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası kupasının sahibi olan Millilerimizi kutluyoruz" paylaşımında bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında da "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 gibi ezici skorla mağlup eden ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı kutluyoruz. Gaziler Günü'nde bizleri sevince boğan futbolcularımızı yürekten selamlıyoruz.

Türkiye sizinle gurur duyuyor!" ifadelerine yer verildi.

"Başarının önünde hiçbir engel yoktur"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda tarih yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarının önünde hiçbir engel yoktur. Tebrikler çocuklar" mesajını paylaştı.