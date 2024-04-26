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Ekonomi
AA 26.04.2024 13:27

Bakan Bayraktar: Elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların paylarının arttığını duyurdu.

Bakan Bayraktar: Elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı arttı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak ekonomimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Bayraktar'ın paylaştığı infografikte, Mart 2023'te elektrik üretiminin yüzde 35,7'sinin yenilenebilir enerjiden karşılandığı belirtilirken geçen ay bu oranın yüzde 49,3'e çıktığı kaydedildi.

İnfografikte ayrıca elektriğin geçen yıl martta yüzde 51,3'ünün yerli kaynaklardan üretildiği aktarılırken, geçen ay bu oranın yüzde 63,6'ya yükseldiği bilgisine yer verildi.

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Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Enerji
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