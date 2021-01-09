Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 18. haftasında 6-0 yendikleri Gençlerbirliği mücadelesini ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Özellikle pandemi döneminde ve milli takımlardan dönüşlerde en büyük darbeleri biz yedik. 10-11 oyuncumuzu kaybettik. İki kere 11 üst üste çıkaramıyoruz. Açıkçası bugün Emre’yle beraber 3 orta sahamız vardı, hepsini de sahaya sürdük. Eksik kaldığımız zamanlarda kimsenin aklında, hayalinde olmayan oyunculara değişik roller vererek, açıkçası birçok maçı böyle oynadık. Herhalde kimsenin aklına hayaline gelmeyecek mevkilerde, gelmeyecek isimler. Artık yerli yabancı mevzusu da kapanmıştır, 7 Türk ile oynadığımız için. Oyuncularımı kutluyorum, çok iyi oynadılar. Sonradan giren, önceden oynayan herkesi tebrik ediyorum. Gençlerbirliği’nin de oynama isteğini takdirle karşılıyorum."

"Canla başla Omar'ın yanındayız"

Terim, Omar hakkında da konuştu.

"Omar bizim için çok kıymetli bir oyuncumuz. İnşallah en kısa sürede hem sağlığına hem de formasına kavuşur. Canla başla hepimiz yanındayız. İnşallah bu işi başaracak. Tabii onun eksikliğini Martin ve Şener’le kapatacağımızı düşünüyorum. Bugün Şener de kendisine rahat rahat forma verebileceğimizi gösterdi sağ olsun. Onu da Emre Taşdemir’i de kutlamak lazım."

"Yönetimn dediği doğrudur"

Terim, Finansal Fair-Play konusunda daha önce yaptığı açıklamada ocak ayında bu durumun biteceğini belirtti.

"Ben 4 haftadır basın toplantısı yapamadığım için televizyonlara çıkamadığım için herhalde biraz yadırgadım mikrofonu. Kayıtlara geçmesi için söylüyorum; yönetimin söylediği doğrudur. Sezon sonu söylemem lazımdı. Kayıtlara böyle geçerse sevinirim. Elimizden gelenin fazlasını yapmamıza engel değil bu. İmkanlar fazlayken gibi bir durum yok. Namüsait şartlara rağmen yönetiminizin daha da iyi işler yapacağına inanıyorum."

"İrfan Can'ı istiyoruz"

"İrfan Can’ı istiyoruz. İrfan Can’ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç, tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız, Göksel başkanla görüştüler Abdurrahim Bey ama henüz tabii kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır, olur olmaz konuşuruz ama artık daha resmi, ciddi şeyler yapmalıyız."

"Biz artık geri dönüşü olan oyunculara yatırım yapıyoruz"

Tecrübeli teknik adam, skorla transferin bir bağı olmadığına dikkat çekti.

"Bundan 3-4 gün önce de 4-3 mağlup olduk. Teknik adamlar, yöneticilerle plan yaparlar. Bunu sezona yayarlar, ihtiyaçları olduğu zaman da söylerler ve toplantı yaparlar. Biz bunu yapıyoruz her zaman. Temmuz ayına baktığımızda özellikle orta sahamızda resmi, orijinal mevkisi orta saha olan oyuncularda eksikliğimiz vardı. Üçünü birden sürdüm bugün sahaya. Emre bugün verdiğim rolde hiç oynamamıştı. Biz artık geri dönüşü olan oyunculara yatırım yapıyoruz. Yoksa 6-0 müthiş bir netice ama eksiklerimiz göremeye engel bir sonuç değil. Bize sezon başından bu yana süregelen bu süreçte ihtiyacımızı çok net olarak belirledik. Biz verdik bu listeyi. Mesut’a gelince de Mesut önemli bir oyuncu. İsmi de çok büyük bir oyuncu. Ümit ederim bize gelen oyuncularımızın da çok büyük işler yapacağına, önemli isimler olacağına inanıyorum. Onun için 15-20 günümüz var, bakalım neler olacak. Ne mağlubiyetin, ne 6-0’ın transferle ilişkisi yok. Bu planlamanın bir sonucudur."

Cezalı olduğu maçlardaki takımın performansının sorulması üzerine ise Terim, “Açıkçası cezalı olduğum maçlarda pandemi döneminde zaten sadece kulübede, soyunma odasında olmamak oluyor. Tabii burada yardımcı antrenörlerimin hakkını da vermek lazım. Yokluğumu hiç artamadılar. Gayet iyi yönettiler. Onun için bu performansı onlara borçluyuz” dedi.

"Biz yabancılı yabancısız oynamaya alışkınız"

Tecrübeli teknik adam, bugün sahaya 7 Türk ile çıkmalarını da değerlendirdi.

"Esasında bizim 10-11 yabancıyla çıktığımız zamanlarda; Bizle ilgili bu kritiği yapmak çok haksızlık olur, biz tek Avrupa şampiyonuyuz. 4 yabancımız vardı sahada. Biz yabancılı yabancısız oynamaya alışkınız. Türkiye’nin en fazla şampiyon olan, en fazla kupa alan kulübüyüz. Biz bunları yabancılarla almadık, onların da emeği oldu ama hem yabancılar hem Türklerle aldık. Bu doğru bir hareket değil. Bu fikri ben Türkiye futbol direktörüyken de verdiğimde söyledim. Bizim üzerimizden artık kısır tartışmaları yapmamak gerekir."

"6-0 kazandınız ne konuşuyorsunuz değil 0-0 da olabilirdi"

Fatih Terim, karşılaşmanın hakemi hakkında da eleştirilerde bulundu.

"Öncelikle, ‘Muhammed'i transfer etmek istiyoruz’ dedim. ‘Muhammed’den kastım Mısır’da oynayan Muhammed Mustafa’yı kastediyorum. Bu yanlış anlaşılmayı öncelikle halledelim. İkincisi ise bizim kulüp olarak maç öncesi, maç sonrası bir alışkanlığımız yok, konuşmayız. O yüzden 6-0 kazandık neyin hakemini konuşalım değil. Arda’ya yapılan kafa pozisyonun hiç masum olmadığını VAR’ın görmesi lazım, çağırması lazım. Nasıl olur öyle bir şey. Taylan’a yapılan hareketler var. Seri’yi attılar Konya maçı. Tek kırmızı kart yiyen biziz herhalde bilekten. Ya 6-0 kazanmışsınız, ne konuşuyorsunuz… 0-0 da olabilirdi. Taylan’ın iki tane bileğine var, ikaz yok VAR yok. Arda’ya da yok. Bizim burada çok ciddi imkanlarımız var. Maç anında da seyredebiliyoruz. Bir de durdurulan pozisyon. Biz bunun ofsayt olanında Muslera’nın ayağı kırıldı Rize’de. Rica ediyorum biraz daha hassas, biraz daha dikkatli olurlarsa sevinirim"

"Falcao faydalı olamadığı için herkesten fazla rahatsız"

Falcao hakkında gelen soruya ise Terim şöyle yanıt verdi:

"Falcao önemli bir isim. Önemli bir marka. Talihsizlikler yaşıyor. Ben izin verdim kendisine, İspanya’da tedavi görecek. Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. İnanıyorum ki ve biliyorum ki herkesten fazla rahatsız faydalı olamadığı için. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Tamam oynadığı oynamadığı hiç önemli değil ama Falcao ile bir görüşme yaptık gitmeden önce; bu forma her zaman onundur ama başka bir düşüncesi de olursa saygı duyacağız. Bizim kıymetli bir oyuncumuzdur, oynasa da oynamasa da."