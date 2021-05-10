Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996 yılında oturdu.

Tecrübeli teknik adam, 4 farklı dönemde çalıştırdığı Galatasaray'da şu ana kadar 399 Süper Lig maçında görev yaptı.

Galatasaray, 67 yaşındaki Fatih Terim yönetiminde çıktığı bu karşılaşmalardan 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı.

Maç başına 2,11 puan topladı

Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,11 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 399 karşılaşmada toplamda 844 puan topladı.

Galatasaray, Terim idaresindeki lig maçlarında 831 gol atarken, kalesinde ise 374 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde maç başına 2,08 gol ortalamasıyla oynadı.