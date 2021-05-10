Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk yarışı sürüyor. Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe 2. sıradaki yerini korudu.

Son 2 haftaya girilirken 3 takımın şampiyonluk şansı devam ediyor. Ligin son 2 haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Sivasspor ve Kayserispor ile, Galatasaray ise Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Peki kim, nasıl şampiyon olur, senaryolara bakalım.

[Grafikler: Bedra Nur Aygün / TRT Haber]

Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'de lider Beşiktaş, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor. Siyah-beyazlıların Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 3.

Ligde 81 puanı bulunan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarından 4 puan alması halinde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların sonucuna bakmaksızın şampiyon olacak.

Siyah-beyazlılar yarın Karagümrük'ü yenmesi durumunda, diğer takımların puan kaybetmesi de şampiyonluk için yeterli.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Ankaragücü galibiyetiyle puanını 79'a yükselten Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için Sivasspor ve Kayserispor maçlarından galip gelmesi, Beşiktaş'ın da en az bir maçını kaybetmesi gerekiyor.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

78 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek puan farkını 3'e indirdi. Galatasaray, Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor maçlarında alacağı galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin en fazla 3 puan, Beşiktaş'ın ise en fazla 2 puan almasını bekleyecek.

İkili averajlarda durum ne?

Ligin ilk yarısındaki mücadelede Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. İkinci yarıdaki mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu skorlara göre ikili averajda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı 5-4 üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki mücadelelerde ise ilk maçı 2-0 Beşiktaş, ikinci maçı 3-1 Galatasaray kazandı. Bu skorlarla birlikte iki takım arasındaki ikili averajda 3-3 beraberlik var. İki takımın ikili averajları aynı olduğu için olası bir eşitlik durumunda genel averaja bakılacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki müsabakalar da 0-0 beraberlik ve 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı. İkili averajda 1-0'lık üstünlüğü söz konusu olan Galatasaray, olası bir puan eşitliği durumunda şampiyon olacak.