TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesinin son haftasında Adana’da, Adanaspor ile karşılaşan Yılport Samsunspor mücadeleyi 2-0 kazandı.

Samsunspor, 3'lü averajda rakipleri Adana Demirspor ve Giresunspor’un da son haftada maçlarını kazanmasıyla Süper Lig’e direkt yükselemedi.

Karşılaşmanın ardından Yılport Samsunspor kafilesini taşıyan takım otobüsü, oyuncuları maç sonrası Adana’da konakladıkları otele bıraktı.

[Fotoğraf: DHA]

Saldırganları arama çalışmaları başlatıldı

Otel çevresinde daha güvenli yere çekilmek istenen kırmızı beyazlı takımın otobüsü, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

Olayda yaralanan olmazken, atılan taşlar nedeniyle otobüste hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başattı.

[Fotoğraf: DHA]

Bu arada, geceyi Adana’da geçirecek olan Samsunspor kafilesi, sabah erken saatlerde uçak ile Samsun’a dönecek.