AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Süper Lige yükselen Adana Demirspor'un atkısını taktığı bir fotoğrafını paylaştı.

"Hasret bitti, mavi şimşekler Süper Lig'de" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor ligi lider tamamlayarak şampiyon oldu. Kupa, Süper Lig yolunda büyük bir mücadele veren Adana Demirspor Kulübü futbolcularını, başkanını, yönetimini, teknik heyetini, vefakar taraftarlarını tebrik ediyoruz. Adana'mıza hayırlı olsun."