Ömer Çelik'ten Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'a tebrik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor camiasını tebrik etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Süper Lige yükselen Adana Demirspor'un atkısını taktığı bir fotoğrafını paylaştı.
"Hasret bitti, mavi şimşekler Süper Lig'de" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:
"Adana Demirspor ligi lider tamamlayarak şampiyon oldu. Kupa, Süper Lig yolunda büyük bir mücadele veren Adana Demirspor Kulübü futbolcularını, başkanını, yönetimini, teknik heyetini, vefakar taraftarlarını tebrik ediyoruz. Adana'mıza hayırlı olsun."
Hasret bitti, #MaviŞimşekler süper lig’de#AdanaDemirspor ligi lider tamamlayarak şampiyon oldu— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 9, 2021
Süper lig yolunda büyük bir mücadele veren @AdsKulubu futbolcularını, başkanını, yönetimini, teknik heyetini, vefakar taraftarlarını tebrik ediyoruz. #Adana’mıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/Kd40lb17C5