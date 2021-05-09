Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 20:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 15 bin 191 yeni vaka
[Fotoğraf: AA]
Son 24 saatte 15 bin 191 yeni vaka, 2 bin 102 yeni hasta tespit edildi. 283 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.
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Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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