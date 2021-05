Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen Annelerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında, "Öğretmenim Elimden Tut Projesi" sayesinde tedavileri nedeniyle eğitimlerine hastane sınıflarında devam eden çocukların anneleriyle çevirim içi sohbet etti.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü içtenlikle kutladığını belirten Selçuk, "Önce sizleri kutlamak ve sizlerle sohbet etmek istedik. Sizlerin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Sağlık problemlerinden dolayı hastanelerde, evlerde tedavisi devam eden evlatlarımız ve onların anneleri, yani sizler hep aklımızdasınız" dedi.

Selçuk, annelerin fedakarlıkla anıldığını, bir anneyi tanımlayan özelliklerden birinin, almadan, yüksünmeden verebilme hali olduğunu anımsatarak, "Sizleri güçlü yapan, zengin kılan, sizleri farklı kılan her şeyi ama her şeyi candan, içten, gönülden verebilmeniz. Güçlü ve zengin ruhunuz için evladınıza ve hatta evlat bildiklerinize karşılık beklemeden elinizdekileri veriyorsunuz, paylaşıyorsunuz maddi manevi. Merhametiniz, ilginiz, sevginiz, şefkatiniz, zamanınız, enerjiniz, uykunuz, yiyeceğiniz yani her şeyinizi paylaşıyorsunuz" diye konuştu.

"Sizlerin çabaları çok değerli"

Bunun gerçekten büyük bir fedakarlık ve insanlık için çok güzel bir haslet olduğunu anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Siz hastanelerde evlatlarınızın başında nöbet tutuyorsunuz, onları kolluyorsunuz, gözetiyorsunuz, çok daha özel bir biçimde yaşıyorsunuz bu günleri, bu saatleri ve 'yeter ki yüzleri gülsün, her şeyden vazgeçerim, yeter ki sağlıklı olsunlar, yeter ki mutlu olsunlar, biz onlar için her şeyden vazgeçeriz' diyorsunuz. Sizlerle beraber tabii ki doktorlar, hemşireler, çocuklarımızın sağlık problemi için emek veriyorlar, gayret gösteriyorlar. Biz de bu arada onların eğitimlerini, sosyal, duygusal gelişimlerini takip etmeye çaba gösteriyoruz, gayret ediyoruz hep beraber arkadaşlarımızla. Eğitimsel olarak da 'aman bir eksikleri kalmasın, bir şekilde onların ihtiyacı olanları eğitimsel olarak da karşılayalım, onları bilgiyle donatalım, kitaplarla, müzikle, sanatla iyileştirelim onları', bizim derdimiz de bizim işimiz de bu. Sizlerin çabaları çok değerli. Doktorlarla, hemşirelerle, sağlık görevlileriyle, öğretmenlerle, bizlerle yaptığınız bu mesai çok ayrı bir kıymete, çok ayrı bir değere sahip."

"Annelerin yüzü gülerse çocukların yüzü gülüyor"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, hastanedeki çocukların iyileşeceğini, yarınların sahipleri olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"O gün de sizler daha güçlü, daha mutlu olacaksınız. Buna yürekten inanıyorum ve buna sonsuz bir saygı duyuyorum. Sizlerin şahsında çocuklarıma, evlatlarıma da seslenmek isterim. Onların iyi olmaya niyet etmesi, mutlu olmaya niyet etmesi, ileriye umutla bakması, sevgiyle bakması bizim için çok çok önemli, çok çok değerli. Çünkü asla umudu yitirmemek, hep gelecek güzel günleri düşünmek çok çok önemli. Bizim hep sizin yanınızda olduğumuzu unutmayın lütfen. Karamsarlıktan uzak durmak, umuda sahip çıkmak çok önemli. Hep beraber, umudu, sevgiyi ve iyimserliği birlikte koruyalım inşallah. Sizler bu işin içindesiniz. Bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Eğer annelerin yüzü gülerse çocukların yüzü gülüyor, annelerin yüzü gülmezse çocukların yüzü de gülmüyor. Çok açık olarak hepimiz bunun farkındayız."

Çocukların, gülümsemeye çalışsalar bile annelerinin içinden geçeni bildiğini, sussa bile hislerini gözlerinden anladıklarını anlatan Selçuk, "Sizin ne hissettiğinizi çok net olarak hepsi bilir. Çünkü onların başka bir gözü var. Kalp gözüyle bunların hepsini çocuklarımız, evlatlarımız fark ediyor. Bu yüzden de sizlerin iyi düşünmesi, olumlu düşünmesi çok çok önemli. İyi düşünelim, iyi olsun ve tevekkülle dualarımızla, sabırla, emekle onlara güzel günlerin önünü hep beraber açalım inşallah" sözlerini kullandı.

Annelere, fırsat buldukça çocuklarına hikaye kitapları okuması tavsiyesinde bulunan Selçuk, "Çünkü kitaplar onların hayal dünyasını zenginleştiren, onlara güzel bakış açıları kazandıran, biz fark etmeden onların şahsiyetlerini geliştiren araçlar" dedi.

Çocuklara acil şifalar dileyen Selçuk, annelere de "Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, şifa versin, yolunuz açık olsun ve Anneler Günü'nüz mutlu olsun, kutlu olsun ve sizin adınıza da bu sembolik çiçeğimi kabul ederseniz de çok sevinirim." diyerek, elinde tuttuğu çiçeği gösterdi.

"Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz"

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından, çevrim içi yayına katılan annelerle sohbet etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evlerinden yayına bağlanan Necla Çetinkaya, 7 yaşındaki oğlu Ömer Yağız'ın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde lösemi tedavisi gördüğünü anlatarak, "Her şey çok güzel gidiyor. Bu sene birinci sınıfa başladı" dedi.

Hastanelerde öğretmenlerin görev yapmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Çetinkaya, bunun tedavisi süren çocukları çok mutlu ettiğini söyledi.

Bakan Selçuk, Ömer Yağız'a da selam vererek, bir süre sohbet etti ve kendisine hediye gönderme sözü verdi.

İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinden bağlanan Zeynep Karaçay ise çocuğunun yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğünü anlattı. Çocuğunun tedavisinin başarıyla sürdüğü müjdesini veren Karaçay, bugün kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

"Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz, iyi ki yanımızdasınız"

Sevil Daştan da hastane odasından, çocuğu Eylül ile gerçekleştirdiği bağlantıda, "Buradaki bütün anneler adına, çocuklar adına bugün bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Hastane sınıflarını takip eden, bizimle ilgilenen, çocuklarımızla birebir ilgilenen, ufacık zamanlarında bile çocuklarımızı güldürebilen, eğitimlerinde geride bırakmayan bütün öğretmenlerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Hastanelerde geçirdikleri zor zamanlarda, öğretmenlerin çocuklarına unutulmaz anlar yaşattığını anlatan Daştan, "Siz öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz, iyi ki yanımızdasınız. İyi ki bütün öğretmenlerimiz burada. Bu uygulamanın bütün hastanelerde olması adına dua ediyorum. Sizden bu konuda rica ediyorum. Bütün hastanelerde sınıf öğretmenleri olsun, çocuklarımız yalnız kalmasın" diyerek, duygularını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da bu konuda daha fazlasını yapacaklarını belirtti. Selçuk, Eylül'e de selam vererek, "İyileşmişsin, ne kadar güzel, çok memnun olduk hepimiz. Biz her zaman senin yanındayız, her zaman destek olacağız sana." dedi.

Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinden bağlanan Didem Öner, "Öğretmenim Elimden Tut Projesi" sayesinde 6 aydır kızı Asya'nın hastane ortamında eğitim gördüğünü ve bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bir öğretmenin kendileriyle birlikte olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Anne Öner, "Bu proje çok güzel bir projeymiş. Biz içerisinde olmadığımız için bilmiyorduk. Şimdi her yerde dillendirip anlatıyorum ne kadar önemli bir şey olduğunu. Çünkü çocuklarımızı hastanedeki varlıklarını en azından unutuyorlar, rutin hayatın içerisinde oluyorlar" şeklinde konuştu.

"Annelikle birleşmiş bir öğretmenliğin şefkatiyle çocukları gülümsetiyorsunuz"

Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde görev yapan öğretmen Şahika Cinisli de Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un davetiyle bağlantıya katıldı.

Selçuk, "İnanın gurur duyduk sizinle. Şifalı sözlerinizle, şifalı bakışlarınızla onların ruhlarına iyilikler getiriyorsunuz. Öğretmenliğin çok çok ötesinde, annelikle birleşmiş bir öğretmenliğin şefkatiyle oradaki çocukları gülümsetiyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sizin şahsınızda tüm öğretmen arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun hocam" dedi.

Öğretmen Cinisli ile bu sözleri Bakan Selçuk'tan duymanın çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Bizler burada bir aileyiz zaten. Gerek anneler gerek çocuklar gerekse de hemşire arkadaşlarım her şeyi birlikte yapıyoruz. Öğretmenlikten çok farklı, yani iyi çıkan bir tahlil sonucuna hep birlikte seviniyoruz, kötü bir sonuç hepimizi çok üzüyor. İyi ki öğretmenlik hayatımda buradayım" sözleriyle sevincini paylaştı.

Hastanede tanıştığı annelerin umutlarına hayran olduğunu da vurgulayan Cinisli, "Yani Anneler Günü için söylenecek çok klasik şeyler var ama buradaki anneler onların dışında olan anneler. Çok büyük bir sınavdan geçiyorlar. Hepsi çok güçlüler, çok şey öğreniyorum onlardan" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yaklaşık bir saat süren çevirim içi bağlantıda, hastane sınıflarında eğitim gören diğer çocuklar ve anneleriyle de görüşerek, acil şifalar diledi ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.