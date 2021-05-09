Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 19:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren-14 Operasyonlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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