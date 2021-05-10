Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor'un konuğu Trabzonspor
[Fotoğraf: AA]
İttifak Konyaspor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 39 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 61 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 44 gol gördü.
Konya'da oynanan 19 karşılaşmanın 7'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 4 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 8 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 3-1 galip gelmişti.
Etiketler: Trabzonspor Konyaspor Süper Lig
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