Akdeniz ekibi, sezona teknik direktör Ümit Özat yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başladı.

Ligin 14. haftasında 2-0'lık GZT Giresunspor yenilgisinin ardından istifa eden Özat'ın yerine takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi.

Ligin 22. haftasında 2-1'lik Altay yenilgisi sonrasında istifa eden Dumlupınar'ın ardından ise teknik direktör Samet Aybaba takımın başına geçti.

Daha önce 1996-1997'de Kayserispor'u, 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıyan Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen mavi-lacivertliler, 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı.

Son 12 maçta 26 gol atıp kalesinde sadece 4 gol gören Adana Demirspor, topladığı 32 puanla 4. sıradan gelerek sezonu averajla şampiyon tamamladı.

Akdeniz ekibi, ligin son bölümünü kayıpsız geçerek, 26 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

5. kez Süper Lig vizesini aldı

Mavi-lacivertliler, 5. kez Süper Lig'e yükseldi.

Akdeniz ekibi, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

Gökhan İnler: Şampiyonluğu istedim ve sonunda geldi

Takım kaptanı Gökhan İnler, şampiyon olarak Süper Lig'e çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Takım arkadaşlarına da teşekkür eden 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık ve şampiyon olduk. Buraya şampiyonluk için geldim. Adana Demirspor'a güzel bir hediye armağan ettik. Türkiye'de 3. şampiyonluğum, müthiş. Şampiyonluğu istedim ve sonunda geldi. Gelecek sezon için başkanımızla konuşacağız, bu şehirde her zaman forma giymek isterim." diye konuştu.

Yunus Akgün: Şehrimiz bunun sevincini yaşasın

Mavi-lacivertlilerin 20 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün de tarif edilemez duygular yaşadığını ifade etti.

Genç futbolcu, "Çok mutluyuz, herkesin emeğine ve yüreğine sağlık. Şehrimiz bunun sevincini yaşasın, şampiyon Adana Demirspor. Gelecek sezon da hayırlısı ama tabii ki Adana Demirspor'da oynamak isterim. Bunu oturur ve konuşuruz." açıklamasında bulundu.

Emircan Altıntaş: Çok şükür herkes çok mutlu

Bir başka kanat oyuncusu 25 yaşındaki Emircan Altıntaş, şampiyonluğa inandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"26 yıllık Süper Lig hasreti vardı, dile kolay. Süper Lig inancıyla çalıştık, mücadele ettik. Çok şükür herkes çok mutlu. Bu armaya bambaşka bir aile duygusu biriktirdim. Allah izin verirse Adana Demirspor'da devam etmek istiyorum."