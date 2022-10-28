Fatih Karagümrük'ün rakibi Galatasaray
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında bugün Galatasaray'ı ağırlaycak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 18 puana sahip sarı-kırmızılılar 3 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez.
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne.
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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