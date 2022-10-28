Avrupa'daki temsilcilerimizin istenilen sonuçları alamamasına rağmen ülke puanı sıralamasında bir basamak üstte çıktık.

Türkiye, Sivasspor'un galibiyeti ve Fenerbahçe'nin beraberliğiyle UEFA ülke sıralamasında 28 bin 700 puanla 13. sıraya yükseldi.

Böylece Türkiye bir basamak önünde yer alan ve 28 bin 750 puana sahip Norveç'i de geçmeye çok yaklaştı. Norveç'in Avrupa kupalarında 2 temsilcisi bulunuyor.

Sezon sonunda UEFA ülkeler sıralamasında ilk 12'ye girmek büyük önem taşıyor.

İlk 12'deki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa Süper Lig şampiyonu 2024-2025'ten sezonundan itibaren Devler ligine grup aşamasında katılacak.

UEFA ülke puanı sıralamasının ilk beş basamağında İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa yer alıyor.