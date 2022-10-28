Valilik himayelerinde, belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan koşuya 72 sporcu katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü önünden Vali Mehmet Makas'ın start verilmesi ile başlayan koşuda, sporcular 1500 metrede derece elde edebilmek için ter döktü.

[Fotoğraf: AA]

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yarışta, dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları törenle verildi.