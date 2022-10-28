Yeni teknik direktör Şenol Güneş için Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı da hazır bulundu.

Burada açıklama yapan Şenol Güneş, "Burada olmakta dolayı çok mutluyum" diyerek, kendisine görev veren Beşiktaş yönetimi ve taraftara teşekkür etti.

Şenol Güneş: Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Son zamanlarda bana büyük sevgi gösteren taraftarımıza da teşekkür ederim. pic.twitter.com/3H73uzhrpk — TRT Spor (@trtspor) October 28, 2022

"Ben daha iyisini yapmak için burada olacağım"

Güneş, büyük bir camia içinde olduğunu ve gelinen durumla ilgisinin olmadığını belirtti.

"Buraya gelmeden önce kamuoyunda çokça dedikodu vardı. Tabii görevimle ilgili. Uzun yıllar futbol hayatım var ama son dönemde gördüğüm aşırı sevgi ve desteğe de teşekkür ediyorum. Bu da şunu gösteriyor; daha önce demek ki güzel şeyler ortaya koymuşuz. Sevgi, saygı, ikisi de vardı ama birbirimize olan güvenin var olduğunu gösteriyor. Beşiktaş'ta şartların buraya gelmesini ne başkan ne de yönetim istedi. Böyle, istenmese bile bir takımda değişiklikler olabiliyor. Saygıyla karşılamak lazım. Yeni bir döneme, yeni bir başlangıca gidiyorum. Bundan önce çalışan Valerien Ismael'e teşekkür ediyoruz. Ben daha iyisini yapmak için burada olacağım. Bildiğim bir camia, yabancılık çekmem. Kısa bir zamanımız var."

Şenol Güneş: Kulübün de başarıya ihtiyacı var, benim de başarıya ihtiyacım var. Camianın ihtiyacı olan bu. pic.twitter.com/j6P8HkK6FZ — TRT Spor (@trtspor) October 28, 2022

Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ile ilk temaslarının çarşamba akşamı gerçekleştiğini ve bundan sonra açık konuşacağını aktardı.

"Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlusu olan kişi olarak takıma verilecek zararlarla ilgili, açık olacağım, her şeyi soracağım. Tehdit değil, yanlış anlamayın. Benim şu anda başarıya ihtiyacım var. Kulübün de var. Camianın da beklentisi bu. Hep beraber prensipli, programlı çalışacağız."

Şenol Güneş: Bu kulüp çok büyük bir kulüp. Bana ihtiyaçları olduğunu hissettiğim için buraya geldim. Görevimi en iyi şekilde yapacağımın sözünü veriyorum. pic.twitter.com/avK7kldlgJ — TRT Spor (@trtspor) October 28, 2022

"Çok kısa zamanım var"

Güneş, taraftarın kendisine çok fazla ilgi ve sevgi gösterdiğinin farkında olduğunu ve kısa sürede çok değişikliğe gitmeden eldeki imkanlarla görev yapacağını anlattı.

"Ceyhun Kazancı ile devam edeceğim. Teknik heyette de Bayram Bektaş olacak. Genel analizde bir arkadaşımızla başlayacağız. Diğerlerinde çok büyük değişiklik olmayacak. Çok kısa zamanım var, Ümraniye maçı için. 3 tane çok kritik maçımız var. Daha sonra zamanımız olacak. Bu kısa süreyi en iyi şekilde geçirmek zorundayız. Ligdeki durumumuza bakmadan, kendi oyunumuza ve eksiklikler neler bakarak çözümler üreteceğiz. Eldeki oyunculardan yeni bir başlangıç yapmalarını bekliyorum. Bu kulüp çok büyük bir camia. Bana ihtiyaç duyulduğu için görevimi, buranın bir profesyoneli olarak, aynı zamanda aileden biri olarak en iyi şekilde yerine getireceğim."

Şenol Güneş: Sezon sonunda camia nereye istiyorsa oraya gideceğiz. Beşiktaş'ın ismi nereye gider? Buraya geldiğim ilk sene söylemiştim. Büyük camiaların beklediği şey şampiyonluktur. pic.twitter.com/kivqWQifXg — TRT Spor (@trtspor) October 28, 2022

"Takıma katkı yapmayan oyuncu dışarıda kalır"

Soru-cevap kısmında kadronun durumunu nasıl gördüğü sorulan deneyimli teknik adam, camianın tek hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

"Çok konuşup zaman kaybedecek halde değiliz. Mazeret de bulamayız. Tabii eksikler var. Şu an ligde iyi takımlar var, iyi bir yarış oluyor. Geçmiş yıllara göre çok daha farklı yarış olacak. Konya, Başakşehir gibi takımların hepsi lige renk katıyor. Hedefimiz taraftarın beklentisiyle yola çıkmak. Oyunumuzu düzeltebiliriz. Şampiyonluğu istemekten çok yapmak gerekir. Bazen beklentiler çok büyük oluyor. Genç, yabancı, Türk oyuncu fark etmez, kadroda hepsi değerli ve vazgeçemeyiz. Ama takıma katkı yapmayan dışarıda kalır. Olumsuz bir şey diyemem kadroya. İyi maçları var, hatalar var, doğruları var ama içine girmeden bir şey söylemek doğru değil. Sadece 3 maçta takım oyunu ve oyuncu performansı gördükten sonra daha geniş bir açıklama yaparız."

Güneş, Beşiktaş'ın 4. yıldızı alacağı güzel günleri görmek istediklerini vurguladı.

"Sergen Yalçın'la alınan şampiyonluk var. Son 10 yılda en çok şampiyonluk alan takım Beşiktaş, ligde ses getiren Beşiktaş. Olumsuz bakarsak, da neyi eksik yaptık şampiyonluklar konusunda onları konuşmak lazım. Kulübün başarıya ihtiyacı var, inşallah bunu sağlarız."

Şenol Güneş: Güneş gelince yıldızlar pek görünmüyor. Güneşin kıymetini bilelim. pic.twitter.com/EKgVjWcxq9 — TRT Spor (@trtspor) October 28, 2022

Güneş'in Beşiktaş analizi

Güneş, takımdaki eksiklerin ne olduğu ile ilgli analiz yaptı.

"Takım atılan gollerde üst sırada görünüyor. Ama daha da fazla gol yedi. En fazla gol yiyenler arasında. Sebebini tek bir şeye bağlamak doğru değil. Nasıl bir yoldan gideceğiz onları gördükten sonra analiz yaparız. Fiziksel olarak iyi gibi duruyor takım ama şimdi fizik tartışılıyor. İyi başlayıp kötü gidiyor takım. Neden? Antrenman mı, oyun şekli mi göreceğiz hep bunları. Oyuncular benim gözüm-kulağım, sorumlu benim. Ben beyin olmak istiyorum, orkestra şefi olmak istiyorum. Onlarla paylaşacağım. İyiler gibi başarısızlıkları da benim olacak. Birlikte çalışmayı sağladığımız zaman, zaten seyirci asıl koro, desteği olağanüstü, onu kaybetmemek lazım, onu da gördüğüm için çok mutluyum. Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz. Çok şey yapmak istiyor, yapamadığında hata yapıyor. Baskı hissetmesi yerine keyif alması lazım oyundan. Dışarıdan bakarak söylüyorum; ürettikleri de var. Oyunda çok başarılı işler yapanlar var. Gönül isterdi ki Beşiktaş Avrupa kupalarında olsun ama yok, tek kulvarda yarışıyor. Kadro kalitesi falan görevim. Başkanı da yeni tanımıyorum. Dostluğumuz ayrı, iş ayrı."

Güneş, kadrosunu, hayalindeki Beşiktaş'ı sahaya yansıtması için yeterli görüp görmediği sorusuna yanıt verdi.

"Hücuma çıkma anlayışı; sanki böyle bir oyun öne çıktığı için oyun kontrolü kayboluyor. Bu takım hücum eder ama savunma da yapacak. Bloklar arasında sıkıntı olabilir. Dışarıdan bakıyorum, bu oyuncuların bunu yapabileceğini düşünüyorum. Bazı oyuncular çok daha iyi oynuyor, daha düşük olanları da gördük. Dele Alli gibi bir oyuncu yüzde 50'siyle bile sahada olsa... Bütün oyuncular kendi performansına çıkmalı önce. Yapamazsak, değişecek o zaman. Oyuncunun önce kendisi, sonra oyun tarzı. Aynı şey hocalar için de geçerli."

[Fotoğraf: AA]

"Bu benim için bir şans"

Ahmet Nur Çebi ile görüşme sürecini de anlatan Güneş, Trabzon'da dinlendiğini, gezdiğini, dinlendikçe de tembelliğe alıştığını aktardı.

"Sonra kendi enerjimi, aklımı kullanabilirim diye düşündüm. Olabilecek en iyi şekilde oldu. Bu benim için bir şans. Bir de başkanı tanırım. Samimiyetimizin iş ahlakına zarar vermeyeceğini düşünüyorum, tam tersine katkı yapacak. Mutluyum."

Oyuncuların durumlarına bakacağını, bazılarını bildiğini ve performanslarını düzeltecekleri birçok oyuncu olduğunu kaydeden Güneş, geçmiş dönemde Cenk Tosun ve Mario Gomez'in başarılı performanslarından örnekler verdi.

"Ama burada oyuncu performansıyla ilgili bir rekabet sağlayabilirsek iyi olur. Cenk Tosun ve Mario Gomez buldukları şansı iyi kullandılar. En iyi takımlarda oynadılar sonra. Bunu sağlamak lazım. Sistemler ondan sonra başlıyor. İyi oyuncular olduğu zaman her şeyi oynarız, sorun değil. Önce oyuncular iyi olmalı."

[Fotoğraf: AA]

Lig yarışında oldukları için genç oyuncuları sahaya sürüp başarı bekleme durumunun olamayacağını ve sadece takımın bütününe bakacaklarını da dile getiren Güneş, öz güven aşılamakla ilgili konuştu.

"Oyuncu iyi olsun diye yapıyorum. Benim yapacağım şey moral verip konuşmak değil sadece. Göstereceğim ve yapacağız. Neden moralin bozuk, neden böylesin, ne yapmak gerekiyor? Kim olursa olsun en iyi oyuncu bile her gün bir şey öğrenir. Biz bunu yapacağız karşılıklı. Çünkü hepimizin başarıya ihtiyacı var. Beni tanımayanlar olacaktır ama futbolun dili bir. Bir sıkıntı olmaz. Hepsi olumlu iyi oyuncular. Tek şey kalıyor; onlar ne bekliyor, onları konuşacağız."

"Yabancı oyuncu fazlalığı zarar veriyor"

Güneş, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili de konuştu.

"Yabancı sayısının fazlalığı hem Türk hem yabancı oyunculara zarar veriyor. Benim görüşüm 8+3 değil, onu da söyleyeyim. 11 yabancı oynasın, adam buraya oynamaya gelmiş. Türk oyuncu da var. Kavgayı kendimiz yaratıyoruz. Niye tarlamızda ürün varken başka yerden alalım? Aldığımız zaman her şeyi kaybediyoruz. Elimizde yabancı-yerli iyi oyuncular var. İnşallah onu sağlayacağız. Katkı yapamayan yabancı olursa belki bir ikisinin yerine iyi bir oyuncu alınabilir."

Güneş, öncelikle oyun güçlerini gösterecek bir oyun beklediğini söyledi.

"Kendine güvenen, oyundan keyif alan takım her yerde, herkesi yenebilmeli. Kazanmanın içinde savunma varsa yaparız, sorun değil. Ama Beşiktaş oynadığı oyunu rakibe kabul ettirmeli. Yapabilecek miyiz göreceğiz. Bunu oyunun formatına dönüştürmemiz gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

"Tek başıma kurtarıcı değilim ama..."

Güneş, bir soru üzerine, Ceyhun Kazancı ile aralarında bir sorun olmadığını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Baskı yapıp kazandığın topla hücum yapmayı kim istemez? Yapabilir misin, önemli olan bu. Biz büyük takımız. Büyük takım hücum da yapacak savunma da. Ama ne zaman nerede yapacağını bileceğiz. Bunu yapmazsan oyuncuyu kaybedersin. Koş ama nereye? O zaman verim alamıyorsun. Son maçta bakıyorlar ama başka bir dünyadalar. Bizim zamanımızda da oluyor. Yeni bir heyecan, yeni anlayışla Valerien Ismael'in doğru olan neyi varsa başımın üstünde yeri var eksik ne varsa da paylaşacağım. Herkes iyi olsun ama takım daha iyi olsun. İnşallah geçen zamanda çok başarılı bir takım üretiriz. 3 maçı atlatayım, idari ve teknik alabileceğimiz hocalar olabilir. Bildiğim hocayla idmana çıkmak avantaj. İnşallah puanları aldıktan sonra oyuna başlayacağız. Oynanacak oyun alınacak sonuçla bütünleştiği zaman güzel olur. Tek başıma kurtarıcı değilim ama bu takım için kendimi adıyorum."