Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

1. Lig

Bugün:

20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)

30 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

29 Ekim Cumartesi:

14.00 İnegölspor-Hes İlaç Afyonspor (İnegöl İlçe)

14.00 Ankaraspor-Sivas Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

30 Ekim Pazar:

14.00 Bayburt Özel İdare-Batman Petrolspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)

18.00 Anagold Erzincanspor-Bursaspor (Erzincan 13 Şubat)

19.00 Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK (Tarsus İlçe)

19.00 Menemen FK-Somaspor (Menemen İlçe)

19.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

29 Ekim Cumartesi:

13.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

30 Ekim Pazar:

13.00 Bitexen Vanspor FK-Ankara Demirspor (Van Atatürk)

13.30 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Hatay)

14.00 Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Adıyaman FK-Kırşehir Futbol (Kahta İlçe)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Pazarspor-Bucaspor 1928 (Pazar İlçe)

14.00 Weecoins Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Sarıyer (Fethiye İlçe)

19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Uşakspsor (Balıkesir Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

29 Ekim Cumartesi:

14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Çatalcaspor (Şile)

14.00 1922 Konyaspor-52 Orduspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Belediye Derincespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Belediye Derincespor Doğal Çim)

19.00 Karşıyaka-1954 Kelkit Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

30 Ekim Pazar:

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Amasyaspor FK (Faruk Çelik)

14.00 Edirnespor-Entegre Solar Elazığspor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Hacettepe 1945-BC Group Ağrı 1970 (Osmanlı)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (3 Nolu Çim Saha)

19.00 Eskişehirspor-Yomraspor (Eskişehir Yeni)

2. Grup:

30 Ekim Pazar:

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kuşadasıspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Bayrampaşaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kemal Kaynaş)

14.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Ergene Velimeşespor (Of İlçe)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Iğdır Şehir)

14.00 Turgutluspor-Armoni Alanya Kestelspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Darıca İlçe)

19.00 Orduspor 1967-Bulvarspor (Yeni Ordu)

3. Grup:

29 Ekim Cumartesi:

14.00 Akhisarspor-Bergama Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Güneş Holding Çankaya FK (Tepecik Şenol Güneş)

30 Ekim Pazar:

14.00 Kepez Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Efeler 09 FK-Osmaniyespor FK (Adnan Menderes)

14.00 Malatya Arguvanspor-Siirt İl Özel İdare (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor (Hopa İlçe)

14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Erbaa İlçe)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Muş 1984 Muşspor-68 Aksaray Belediyespor (Muş Şehir)

Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

29 Ekim Cumartesi:

12.00 Altay-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Kemalpaşa)

13.00 ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)

13.30 Hakkarigücü-Hatayspor (Merzan Şehir)

14.00 Dudullu-Beşiktaş Vodafone (Dudullu)

B Grubu:

29 Ekim Cumartesi:

12.00 Ataşehir Belediyespor-Trabzonspor (İBB Esatpaşa)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Konak Belediyespor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk 1 Nolu Yan Saha)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Kireçburnu (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)