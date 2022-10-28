Güneş, Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda başlayan ve 2018-2019 sezonunda ligin son maçıyla tamamlanan 4 yıllık döneminde siyah-beyazlı takımda önemli başarılara imza attı.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'la Süper Lig'deki şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılar elde etti. Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 199 resmi maçta 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Söz konusu 199 karşılaşmada 404 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 220 gol gördü.

İlk 2 sezonda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı

Güneş, Beşiktaş'taki ilk görev yılında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla başladığı 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak ilk şampiyonluğu kazanırken, bir sonraki sezonda da kupanın sahibi oldu. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunu ise 77 puanla zirvede tamamladı.

Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş. pic.twitter.com/0ngEVCngAE — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2022

Son 2 sezon başladığı gibi bitmedi

Üst üste gelen şampiyonluklardan sonraki iki sezon Şenol Güneş ve Beşiktaş için arzu edildiği gibi bitmedi.

Beşiktaş, Güneş'in üçüncü sezonu olan 2017-2018 sezonunda 71 puanla sezonu 4. sırada noktaladı. Son sezonunda şampiyonluk yarışını ligin son haftalarına kadar taşımayı başaran Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 31. haftada Galatasaray'a deplasmanda 2-0 yenilerek şampiyonluk umudunu kaybetti.

Güneş'in siyah-beyazlı takımdaki son sezonu ise Beşiktaş'ta en az puan topladığı sezon olarak kayıtlara geçti. Güneş yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonunu 65 puanla 3. sırada noktaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en başarılı dönemini Şenol Güneş'le yaşadı.

Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı son sezonda siyah-beyazlılar grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak, Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.

Porto, Leipzig ve Monaco'nun yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu.

Gruptan namağlup lider çıkan ilk Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da elde etti.

Avrupa'da ilklerin sahibi oldu

Güneş, Beşiktaş'ta farklı alanlarda da ilkleri yaşattı.

2016-2017'deki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Napoli'yi yenerek ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden Beşiktaş, bir sonraki ''devler ligi'' macerasında ise Leipzig'i yenerek ilk kez bir Alman temsilcisini yendi. Siyah-beyazlı ekip, Alman rakibini İstanbul'da ve deplasmanda oynanan maçlarda üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş'le birlikte Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını da yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynattı

Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'a çeyrek final oynattı.

2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı ekip, grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde çeyrek finale kadar yükselirken, Fransa'nın Olympique Lyon ekibine penaltılar sonucunda elendi.