2021-22 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile 2021-22 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet'i İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşı karşıya getirecek maç, saat 15.00’te başlayacak.

VakıfBank 5'inci, Fenerbahçe Opet ise 4'üncü kez kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.