Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi belli oluyor
2022 Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet 29 Ekim Cumartesi günü şampiyonluk için karşılaşacak.
2021-22 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile 2021-22 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet'i İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşı karşıya getirecek maç, saat 15.00’te başlayacak.
VakıfBank 5'inci, Fenerbahçe Opet ise 4'üncü kez kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.
Etiketler: Voleybol
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