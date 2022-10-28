Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli eskrimciler İspanya ve Avusturya’da piste çıkacak
Milli eskrimciler 29 Ekim Cumartesi günü İspanya ve Avusturya’da mücadele edecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli eskrimciler, İspanya'nın Barselona kentinde ve Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde düzenlenecek satellite ve circuit turnuvalarında flöre ve epe branşlarında piste çıkacak.
Barselona’da flöre kategorisinde düzenlenecek FIE Satellite Turnuvası’nda kadınlarda İrem Karamete Baldini, erkeklerde Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel, Batuhan Mazlumoğlu ve Tan Sezer, kürsü mücadelesi verecek.
Klagenfurt’taki 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası’nda ise Berkin Yalım Kılıç, Yağmur Akgül, Elmira Ataş, Badel Durmuş ve Zehra Beste Tanrıverdi epe kategorisinde bireysel karşılaşmalara çıkacak.
Etiketler: Eskrim
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