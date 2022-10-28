Ligde son 3 maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Patrick Van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata ve Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, ligde son yapılan Alanyaspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile sakatlanan Kazımcan Karataş'tan Fatih Karagümrük müsabakasında yararlanamadı. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Dubois, Emin Bayram ve Emre Taşdemir'i sahaya sürdü.

Emre Taşdemir 457 gün sonra Galatasaray formasıyla lig maçında

Galatasaray'ın sol beklerinden Emre Taşdemir, 457 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

A takım formasıyla son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 28 Temmuz 2021'de Hollanda'nın PSV takımıyla yapılan maçta sahaya çıkan Emre, 15 ayı aşkın süre sonra sarı-kırmızılı formayı terletti.

Emre Taşdemir, geçen sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Van Aanholt 2 hafta sonra kadroda

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u 2 lig maçının ardından kadroya aldı.

Ligin 10. haftasındaki Yukatel Kayserispor ve 11. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçlarının kadrosuna giremeyen Van Aanholt, Fatih Karagümrük müsabakasında yedek oturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Mathias Ross, cezalı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir, mücadelenin kadrosuna alınmadı.

Diagne Galatasaray'a karşı ilk kez sahada

Galatasaray'ın sezon başında sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük formasıyla eski takımına karşı ilk kez mücadele etti.

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı formayla 62 resmi maça çıkan Diagne'nin sözleşmesi 1 yıl kala sezon başında feshedildi.

Sezon başında Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan Senegalli santrfor, 10 lig maçında 6 kez fileleri havalandırarak etkili bir performans sergiledi.

Yaklaşık 7 bin Galatasaray taraftarı tribünde

Müsabakayı 7 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray karşılaşması için konuk takım taraftarına stat kapasitesinin yüzde 30'una denk gelen 22 bin kişilik yer ayrıldı.

Galatasaray taraftarı, 7 bine yakın bileti alarak stada geldi.

Takımlardan Cumhuriyet Bayramı pankartı

Müsabaka öncesi seremoniye hakemler ve iki takımın oyuncuları, ortak pankart ile çıktı.

Karşılaşma öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zeminine çıkan hakemler ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan pankart taşıdı.

Seremonide spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.