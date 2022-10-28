Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Uğur Çiftçi hakkında kulübün internet sitesine açıklama yaptı.

"Futbolcumuz Uğur Çiftçi, dün akşam sahamızda CFR Cluj ile oynadığımız UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçının ilk yarısında sağ kasığında ağrı hissetti. Sporcumuza bugün yapılan kontrollerde sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık ve zorlanma tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."