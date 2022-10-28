Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da Uğur Çiftçi sakatlandı
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Sivasspor Kulübü, sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Uğur Çiftçi hakkında kulübün internet sitesine açıklama yaptı.
"Futbolcumuz Uğur Çiftçi, dün akşam sahamızda CFR Cluj ile oynadığımız UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçının ilk yarısında sağ kasığında ağrı hissetti. Sporcumuza bugün yapılan kontrollerde sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık ve zorlanma tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
Kulüp Doktorumuz Burak Ayyıldız, takımımızda sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğur Çiftçi’nin sağlık durumu hakkında resmi internet sitemize açıklamada bulundu.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) October 28, 2022
Detaylar https://t.co/2k4HADrfc6 pic.twitter.com/FUHCyecBHW
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