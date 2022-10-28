Barselona Mahkemesinde 17 Ekim'de başlayan davada savcılık, daha önceden yaptığı suçlamaların tamamını geri çekerek, Neymar'ın Barcelona'ya transferinde hiçbir suç unsuru bulunmadığına kanaat getirdi.

Savcılık önceden Neymar için 2 yıl hapis, 3 yıl futboldan men ve 10 milyon euro, futbolcunun babası için 2 yıl hapis ve 10 milyon euro, Barcelona'nın eski kulüp başkanlarından Sandro Rossell için 5 yıl hapis, 3 yıl sportif yöneticilikten men ve 10 milyon euro, Barcelona Kulübünden 8,4 milyon euro, Santos Kulübünden ve Neymar'ın ailesinin sahibi olduğu N&N şirketinden 1,4 milyon euro talep ediyordu.

Mevcut durumda davada sadece DIS Grubunun suçlamaları bulunuyor.

Neymar'ın henüz 17 yaşındayken (2009) transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan DIS Grubu, bu futbolcunun önceden Barcelona ile bir anlaşma yaparak diğer takımların teklif getirmesinin engellendiğini ve transferde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı alamadığını iddia ediyor.

Sadece Neymar'ın annesi hakkındaki suçlamaları geri çeken DIS, Brezilyalı futbolcu için 5 yıl hapis ve 159 milyon euro, Barcelona'nın eski kulüp başkanlarından Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu için 5 yıl hapis, 6 yıl sportif yöneticilik görevlerinden men ve 195 milyon avro para cezası talep ediyor.

Neymar, 18 Ekim'de mahkemeye verdiği ifadede "(Real) Madrid'e gitme seçeneğim vardı ama kalbim beni Barcelona'ya götürdü. Transfer sürecini, görüşmeleri tamamen babam yönetti. Ben sadece onun bana söylediğine imza attım. Çok fazla kulüpten teklif vardı ama benim hayalim her zaman Barcelona'da forma giymekti." demişti.