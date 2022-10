UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor adından söz ettirmeye devam ediyor.

G grubu 5. maçında Cluj'u 3-0 mağlup eden temsilcimiz, son hafta öncesi 3 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Sivaspor, Avrupa'da geride kalan maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik 1 mağlubiyet elde etti.

Kırmızı beyazlı ekibin bu performansı UEFA'nın da dikkatini çekti. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından, haftanın oyuncusu seçilen Mustapha Yatabare’nin Cluj maçındaki gol sevincini paylaştı.

