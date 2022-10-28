UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor adından söz ettirmeye devam ediyor.

G grubu 5. maçında Cluj'u 3-0 mağlup eden temsilcimiz, son hafta öncesi 3 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Sivaspor, Avrupa'da geride kalan maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik 1 mağlubiyet elde etti.

Kırmızı beyazlı ekibin bu performansı UEFA'nın da dikkatini çekti. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından, haftanın oyuncusu seçilen Mustapha Yatabare’nin Cluj maçındaki gol sevincini paylaştı.

Ayrıca Sivasspor gruplarda ilk iki sırayı garantiledi" ifadelerine yer verildi. Temsilcimizin, ev sahipliğinde oynanan Cluj maçında seyircilerin performansı da öne çıktı.

Karşılaşmayı izleyen uluslararası öğrenciler, maça renk kattı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören 35 farklı ülkeden 150 öğrenci müsabakayı yerel giysileriyle takip etti.