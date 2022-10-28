Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası heyecanı 20 Kasım'da başlayacak. 18 Aralık'ta sahibini bulacak kupanın en önemli favorilerinden Almanya, kaleci konusunda sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Bayern Münih ve milli takımın kalesini koruyan Manuel Neuer'in sakatlığının beklenenden uzun sürmesi teknik direktör Hansi Flick'i zor bir seçimin eşiğine getirdi.

Neuer'in yokluğunda Barcelona'dan Marc-Andre ter Stegen, Eintracht Frankfurt'tan Kevin Trapp ve Hoffenheim'dan Oliver Baumann'ın adı öne çıkıyor.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Manuel Neuer, Bayern Münih'in son 5 maçında görev yapamadı. Neuer'in hafta sonu oynanacak Mainz maçını da kaçırması bekleniyor.

Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'dan da belirsizliği giderecek bir açıklama gelmedi.

Alman teknik adam, "Yeni bir bilgi yok, tahmin yapmak istemiyorum. Günün sonunda Manuel dönmeye hazır hissettiğinde dönecektir." diye konuştu.