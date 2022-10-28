Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Rennes karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcuların ise sahada koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pasla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek antrenmanda takımla çalıştı.

Mert Hakan Yandaş bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdü, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, 29 Ekim Cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.