Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ün kupadaki rakibi Kırşehir Futbol
VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 10 Kasım Perşembe günü TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Futbol ile karşı karşıya gelecek.
Esenler Erok Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Tek maça eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.
VavaCars Fatih Karagümrük kupaya bu turda dahil oldu. Kırşehir Futbol ise 2. turda Kilis Belediyespor, 3. turda da İskenderunspor'u eleyerek 4. tura çıktı.
Etiketler: Türkiye Kupası Fatih Karagümrük
Sıradaki Haber
İstanbulspor kupada Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz