Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da Cengiz Ünder harekatı
Ara transferde kanatlara takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, milli oyuncu Cengiz Ünder'i devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Sarı kırmızılılarda öncelikli hedef, kanatları güçlendirmek. Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında ise milli futbolcu Cengiz Ünder yer alıyor.
Yönetimin, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi.
Cengiz'in de Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...
Sarı kırmızılılar aynı zamanda, Rashica'yı da takımda tutmayı hedefliyor.
Yönetimin, 5 buçuk milyon avro civarı bir bedelle Kosovalı futbolcunun bonservisini almak istediği ifade edildi.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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