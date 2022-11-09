Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbulspor kupada Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak
[Fotograf: AA]
İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 10 Kasım Perşembe günü TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Tek maça eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.
İstanbulspor kupaya bu turda dahil oldu. Etimesgut Belediyespor ise 2. turda Yalovaspor, 3. turda da 68 Aksaray Belediyespor'u eleyerek 4. tura yükseldi.
Etiketler: İstanbulspor Türkiye Kupası
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