Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Tek maça eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

İstanbulspor kupaya bu turda dahil oldu. Etimesgut Belediyespor ise 2. turda Yalovaspor, 3. turda da 68 Aksaray Belediyespor'u eleyerek 4. tura yükseldi.