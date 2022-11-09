Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Teknik Direktör Jorge Jesus’un vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Demir Grup Sivasspor maçında da üst düzey performans sergileyen milli futbolcu, sarı lacivertli takımının kilit oyuncuları arasına girdi.

Ferdi, Sivas ekibi karşısında 9 ikili mücadelenin 8’ini kazanırken 38 pasın 33’ünde isabet sağladı.

Hem defansif hem de ofansif özellikleriyle öne çıkan 23 yaşındaki futbolcu, pas isabeti ve sahipsiz top kazanma sayılarında da sarı lacivertli takımın en iyileri arasında yer aldı.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu mide rahatsızlığı nedeniyle ligde sadece 1 maç kaçırırken, diğer karşılaşmalarda ilk 11’de şans buldu.

Fenerbahçe’de 4’üncü sezonunu yaşayan Ferdi, bireysel performansının yanı sıra fiziksel olarak da önemli mesafe kat etti.

Sarı lacivertli takımın jokeri olan genç futbolcu, sağ ve sol bekin yanı sıra orta sahanın sağında ve solunda da görev yaptı.