Fatih Karagümrük, 39. dakikada Andrea Bertolacci'nin attığı golle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda daha etkili olan Beşiktaş 54. dakikada Rachid Ghezzal'in ağlarla gönderdiği golle skoru eşitledi. 1-1

80. dakikada Fabio Borini Fatih Karagümrük'ü 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 1-2

76. dakikada Ervin Zukanovic ikinci sarıdan kırmızı görerek Fatih Karagümrük'ü 10 kişi bıraktı.

Kalan sürede başka gol gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

81 puanda kalan Beşiktaş, averajla liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise puanını 60'a çıkardı.

Galatasaray'ın deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenmesiyle zirvede puanlar eşitledi.

Beşiktaş, son haftada Göztepe'ye konuk olacak, Galatasaray Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Şampiyonluk için son haftada averaj hesapları da yapılacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada sol çaprazda rakibinden sıyrılan Ljajic'in şutunda top kaleci Viviano'da kaldı.

7. dakikada ceza sahası yayına yakın bir noktada topu önünde bulan Nkoudou'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

22. dakikada Ljajic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nkoudou'nun uzak köşeye plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

GOL - 39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan yerden penaltı noktası üzerine Balkovec'in ortasına kayarak müdahale eden Bertolacci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

41. dakikada Fatih Karagümrük ikinci gole yaklaştı. Borini'nin arka direğe yerden ortasında Ndao altıpas önünde meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi ancak Welinton son anda araya girdi ve mutlak bir golü çıkardı.

45+2. dakikada sağ kanattan altı pas içine Rosier'in sert ortasına Larin uçarak kafayla vurdu. Kaleci Viviano, topa iki hamlede sahip oldu.

Fatih Karagümrük, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Ndao'nun ara pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Borini'nin sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 54. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Larin, sol kanattan ceza sahasına girer girmez topu yerden arka direğe çıkardı. Arka direkte topu önünde bulan Ghezzal'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

60. dakikada Mensah'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nkoudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

67. dakikada ceza sahası dışında seken topu önünde bulan Mensah sert vurdu. Meşin yuvarlak Viviano'da kaldı.

GOL - 80. dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Ndao, sol kanata gönderilen uzun topu kontrol edip ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Borini'ye çıkardı. Oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2.

Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal, Necip Uysal (Dk. 86 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 38 Mensah), Nkoudou (Dk. 86 Rıdvan Yılmaz), Larin

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao (Dk. 86 Koray Altınay), Bertolacci (Dk. 86 Serhat Ahmetoğlu), Jimmy Durmaz (Dk. 65 Castro), Borini, Sobiech (Dk. 78 Aksel Aktaş)

Goller: Dk. 39 Bertolacci, Dk. 80 Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 54 Ghezzal (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 76 Zukanovic (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 44 Ghezzal, Dk. 64 Welinton (Beşiktaş), Dk. 46 Bertolacci, Dk. 62 Borini, Dk. 85 Ndao, Dk. 90+2 Serhat Ahmetoğlu, Dk. 90+4 Castro (Fatih Karagümrük)