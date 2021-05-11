Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Sarı lacivertliler, Sivasspor'da 45+1. dakikada Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan'ın attığı gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin maçtaki tek golü 90+3. dakikada Cisse'den geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e yenildiği haftada liderlik için büyük bir fırsatı kaçırdı ve 79 puanla 3. sıraya geriledi.

Demir Grup Sivasspor ise bu galibiyetle puanını 62'ye çıkardı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

19. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Kayode'nin, ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yan direğe çarparak auta gitti.

26. dakikada Valencia'nın uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top, az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Mesut Özil'in etkili ortasına hareketlenen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonun devamında Sivasspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada sağdan Sosa'nın ceza yayına çıkardığı topa gelişine Pelkas'ın yerden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahale ettiği top kornere çıktı.

32. dakikada sağdan Ahmet Oğuz'un ortasına arka direkte kaleci Harun Tekin müdahale etti. Harun'un uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Harun'la karşı karşıya kalan Gradel'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.

45. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

GOL - 45+1. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fajr'ın vuruşunda, arka direkte Kayode'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1

İlk yarı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Mesut Özil'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarına çıkardı. Burada uygun durumda bulunan Tisserand'ın yerden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topu kontrol etti.

GOL - 48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Gradel'in ortasında altıpas önünde Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti. 0-2

90+2. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

GOL - 90+3. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Mesut Özil'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Papiss Cisse, kaleci Ali Şaşal Vural'dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai (Dk. 46 Luiz Gustavo), Caner Erkin (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Sosa, İrfan Can Kahveci (Dk. 9 Mert Hakan Yandaş), Ozan Tufan (Dk. 51 Cisse), Mesut Özil, Pelkas (Dk. 51 Osayi-Samuel), Valencia

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Claudemir), Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga (Dk. 90+1 Jorge Felix), Gradel (Dk. 90+3 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 86 Kone)

Goller: Dk. 45+1 Kayode, Dk. 48 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+3 Cisse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ninga, Dk. 45+2 Uğur Çiftçi, Dk. 59 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)