Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük sevindi. Güçlü rakibini 1-0'lık skorla geçen Fatih Karagümrük, evinde 3 puana uzanmayı bildi.

İstanbul temsilcisinin galibiyet golü 68'de penaltıdan Fabio Borini ile geldi.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 36'ya yükseltirken, Demir Grup Sivasspor ise 34 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Demir Grup Sivasspor, 4-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada çalımlarla ilerleyen Emre Mor'un ceza yayı önünde yaptığı sert vuruştu, meşin yuvarlak üst direkten döndü ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası dışında yerden çektiği şutta, kaleci Muammer Yıldırım yatarak topa sahip oldu.

26. dakikada Gradel'in soldan yerden yaptığı ortada, penaltı noktasında Pedro Henrique'nin gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan yaptığı ortada, arka direkte topu kontrol eden Fajr'ın vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada sağdan gelişen VavaCars Fatih Karagümrük Borini'nin şutunda, top ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin eline çarptı. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Mert Güzenge penaltı kararı verdi.

68. dakikada penaltı atışını kullanan Borini, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar

VavaCars Fatih Karagümrük:Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Emre Mor (Dk. 87 Salibur), Borini (Dk. 90+2 Balkovec), Jimmy Durmaz (Dk. 87 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk. 79 Münir Levent Mercan)

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 74 Moussa Konate), Fajr (Dk. 89 Camara), Felix (Dk. 56 Hakan Arslan), Pedro Henrique (Dk. 74 Kerem Atakan Kesgin), Gradel, Kayode

Gol: Dk. 68 Borini (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 44 Cofie, Dk. 67 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Gradel, Dk. 90+4 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 87 Jimmy Durmaz, Dk. 90+1 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük)

Atılay Canel: Maçı kazanmak için her şeyi yaptık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

"Arkadaşlar istekli bir şekilde başladı. Maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Bana göre verilmeyen bir penaltımız var. Arkadaşlarımı, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık. Teknik ekibimiz hafta içinde gayet güzel çalıştı. Kazandığımız için de mutluyuz."

Atılay Canel, futbolcuları Emre Mor'un performansıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Bana göre Emre Mor her hafta üstüne koyarak oynuyor. Milli takıma da alınabilir düşüncesindeyim."

Rıza Çalımbay: Puanı hak edecek futbol oynamadık

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maçta iki takımın da fazla üretken olamadığını anlatarak, "Bana göre iyi futbol yoktu, iyi pozisyonlar da yoktu. Penaltı olmasa bu maç büyük ihtimalle berabere bitecekti." dedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Çalımbay, karşılaşmada penaltılarının verilmediğini savundu.

"Penaltımızı verebilirdi. Çok genç hakemleri maça vermişler. Çok tecrübesiz arkadaşlar. Ancak biz puanı hak edecek futbol oynamadık. Bazı arkadaşlar maalesef beklentinin çok altında oynadı. Böyle olunca ya kaybedersiniz ya da berabere kalırsınız. Bundan sonra oynayacağımız maçların telafisi yok."

Çalımbay, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacaklarını aktardı.

"Biz bir Anadolu takımıyız. Eksiklerimiz oluyor, transfer yapmamız gerekiyor. Belli bir bütçeniz yoksa transfer yapma şansınız olmuyor. Takıma 1-2 takviye yapabilseydik belki daha değişik şeyler olabilirdi. Sivasspor'daki üçüncü senem. Biz çok başarılı bir şekilde Avrupa'ya gittik. Yine aynı şekilde Avrupa'ya gitmeye çalışacağız. Beşiktaş ile yapacağımız maç kolay değil. Bence Beşiktaş iyi bir kadroya sahip. Çok zor bir maç olacak ama artık maçlarımızın telafisi yok. Mutlaka puanlar kazanmamız gerekiyor."