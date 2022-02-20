1986 yılında henüz 13 yaşındayken başlayıp, 35 yıldır sürdürdüğü kariyerinde liglerde birçok kulüpte forma giyerek, son yıllarda Uluslararası Veteranlar Ligi FIMBA Avrupa'da üst üste en değerli kadın oyuncu ödülünü alan Karadağlı, örnek bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

Aynı zamanda halen ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray NEF forması giyen Okben Ulubay'ın da annesi olan Karadağlı, 34 ülkede ve Türkiye'de 65 şehirde temsilciliği bulunan Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nda (UDF) spor kurulu başkanı görevine getirildi.

Ülke ülke gezecekler

Banu Karadağlı, down sendromlu çocuklar için yapılan organizasyonların sadece tek bir etkinlik ile sınırlı kalmayacağının altını çizdi.

Başarılı sporcu, gelecek organizasyonların programlarının hazır olduğunu belirtirken, sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Klipte yer aldı

Banu Karadağlı, 48 yaşında aktif olarak sürdürdüğü basketbol kariyeri ve UDF'deki yeni görevinin yanında ünlü şarkıcı Ozan Orhon'un yeni klibinde de oyuncu olarak yer aldı.

Karadağlı, yakın arkadaşı Orhon'un Arı isimli şarkısının 26 Ocak'ta yayınlanan klibinde basketbol topuyla boy gösterdi.