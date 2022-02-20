Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maç ı Kadir Sağlam yönetti.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 82. dakikalarda Britt Assombalonga ile 69. dakikada Birkir Bjarnason ağlarla buluşturdu.

Öte yandan Gaziantep kalecisi Günay Güvenç 56. ve 81. dakikalarda Assombalonga'nın kullandığı iki penaltıyı kurtardı.

Yenilmezlik serisini 4 maça çıkartan Adana Demirspor puanını 44'e yükseltti.

Bu sezon sahasında ilk kez bir maçtan puansız ayrılan Gaziantep FK ise 35 puanla 10. sırada konumlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının sol köşesindeki Mendly, topu içerideki Sagal'a ortaladı. Bu futbolcunun yükselerek kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Muric'ten döndü. Ceza sahasında topu tekrar alan Sagal'ın vuruşunda, Muric meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.

GOL - 18. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Assombalonga topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Vargas'a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Günay Güvenç uzanarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında, ceza sahasında Yunus Akgün, Djilobodji ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI - 56. dakikada penaltıda topun başına geçen Assombalonga'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Vargas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL - 69. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Yunus Akgün, ceza sahasına yakın bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Günay Güvenç'ten dönen topu kontrol eden Bjarnason, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

İKİNCİ PENALTI KAÇTI -79. dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün, ceza sahası içerisinde Djilobodji ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, ikinci kez penaltı noktasını işaret etti. 81'inci dakikada topun başına geçen Assombalonga, ikinci kez penaltıyı kaçırdı.

GOL - 82. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Kaan Kanak'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Assombalonga, kafayla topu filelere gönderdi. 0-3

Karşılaşma, konuk ekip Adana Demirspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Caulker (Dk. 46 Figueiredo), Mendyl (Dk. 46 Tosca), Vetrih, Furkan Soyalp (Dk. 78 Messaoudi), Recep Niyaz (Dk. 46 Maxim), Sagal (Dk. 70 Borven), Muhammet Demir.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Kaan Kanak (Dk. 87 Alper Uludağ), Tayyip Talha Sanuç, Stambouli (Dk. 66 Sinan Kurt), Gökhan İnler, Yunus Akgün (Dk. 80 Akintola), Belhanda (Dk. 66 Bjarnason), Vargas, Assombalonga (Dk. 87 Erhun Aksel Öztümer).

Goller: Dk. 18 ve 82 Assombalonga, Dk. 69 Bjarnason (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kitsiou, Dk. 79 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 42 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Vincenzo Montella: Çok keyif veren bir galibiyet oldu

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin evinde iyi oynadığını bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Montella, maça iyi başladıklarını belirtti.

"Çok keyif veren bir galibiyet oldu. Maçtan önce çekindiğin bir rakip gibi geliyordu bana. Sürekli kazanma isteği olan bir takım. Çok hazır ve saygı duyduğum bir hocanın takımı. Kendi evinde yüzde 80 maç kazanan bir takım. Kazandığımız için çok mutluyum. Rakibin taktiğine göre birkaç sefer zorlandık ama bu maçta aşağı yukarı hiç zorlanmadık. Çocuklarımı tebrik ediyorum. Evinde hiç kaybetmemiş bir takıma daha fazla motive olduk."