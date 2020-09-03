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Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer etti
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.
Ligde en son Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli kulüple bugün yollarını ayırmıştı.
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