Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.

Ligde en son Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli kulüple bugün yollarını ayırmıştı.