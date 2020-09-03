Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Haberler
- 19:13
- 18:56
- 18:43
- 18:38
- 18:27
Sıradaki Haber
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz