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Fabien Farnolle Erzurumspor'da
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.
Açıklamada, "Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti.
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