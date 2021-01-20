Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Lucas Castro'yu kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, İtalya Serie B ekibi SPAL'in 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından "Lucas Castro Karagümrük’te! Karagümrük’te transfer bitmiyor!" başlığıyla yapılan paylaşımda, oyuncunun kariyeriyle ilgili şu bilgiler yer aldı.
"Arjantin doğumlu Lucas Castro, futbola ülkesinin takımlarından Gimnasia'da başladı. Daha sonra yine Arjantin ekiplerinden Racing Club'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Castro, 2012'de İtalya Serie A ekiplerinden Catania'ya imza attı. Daha sonra Chievo ve Cagliari gibi İtalyan takımlarında da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli en son SPAL'da oynadı."
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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