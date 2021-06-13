Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.