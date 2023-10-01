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Spor
TRT HABER / AA 01.10.2023 14:05

Fatih Karagümrük Kasımpaşa'yı ağırlıyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Fatih Karagümrük Kasımpaşa'yı ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ligde ilk 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karagümrük, 6 puanla 7. haftaya 14. sırada girdi.

Kasımpaşa ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yasin Özcan'ın soldan ortasında savunmadan seken top, ceza sahası içinde Ngoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta Ceccherini'ye çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

GOL - 6. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Gomis'in sol kanatta yerden pasında topla buluşan Aytaç Kara, ceza yayının solundan yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

GOL - 34. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Gomis'in ceza sahası çizgisinin solundan içeri çevirdiği topu Rohden uzaklaştırmak istedi. Bu oyuncunun hatalı pası sonucunda topu kontrol eden Aytaç Kara'nın ceza yayının hemen solundan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3

GOL - 43. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye indirdi. Levent Mercan'ın soldan ortasında Ceccherini'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

Kasımpaşa soyunma odasına 3-1 önde gitti.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bahtiyar Birinci

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Shukurov, Can Keleş (Dk. 32 Nazım Sangare), Rohden, Güven Yalçın, Serdar Dursun

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Ngoy

Goller: Dk. 3 Ceccherini (Kendi kalesine), Dk. 6 ve 34 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 43 Ceccherini (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 10 Ceccherini, Dk. 45+2 Atılay Canel (Teknik sorumlu) (Fatih Karagümrük), Dk. 45 Yasin Özcan (Kasımpaşa)

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