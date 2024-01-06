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Spor
AA 06.01.2024 14:18

Faruk Koca'nın sürekli hak mahrumiyeti cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca'ya verilen cezada kısmen indirim yapmasına rağmen cezanın 3 yılı aşması nedeniyle sürekli hak mahrumiyetini onadı.

Faruk Koca'nın sürekli hak mahrumiyeti cezası onandı
[Fotograf: AA]

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sürekli hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Koca'nın itirazı incelendi.

Faruk Koca'ya talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle verilen 5 yıl hak mahrumiyeti cezası 400 güne indirildi.

Koca'nın ayrıca müsabaka hakemine yönelik saldırısının aynı zamanda saha olaylarına sebebiyet vermesi sebebiyle 2 yıl 8 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı bildirildi. Faruk Koca'nın cezasının 3 yılı aşması gerekçesiyle sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.

MKE Ankaragücü'ne saha olayları sebebiyle verilen sahasında 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası onanırken, 2 milyon lira para cezasının da 560 bin liraya indirildiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 200 bin lira para cezasına çaptırıldı.

MKE Ankaragücü Kulübü idarecilerinden Cahit Şahin'in 75 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezası onandı. Yusuf Buğra Tanık'ın ise hak mahrumiyeti cezası 45'den 21 güne, para cezası ise 210 binden 100 bin liraya düşürüldü.

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