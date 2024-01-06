Beşiktaş sahasında galibiyeti unuttu

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren mücadelede 3 puana Da Costa'nın attığı gollerle ulaşan Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltirken, siyah-beyazlılar 29 puanda kaldı.

İç sahada galibiyeti unuttu

Kasımpaşa yenilgisiyle bu sezonki 7. mağlubiyetini alan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yendikten sonra Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor maçlarının ardından Kasımpaşa'ya da mağlup oldu.

Üç maçı da 3-1'lik skorla kaybeden siyah-beyazlı ekip, kalesinde 9 gol görürken 3 gol attı.

Taraftar protestosu devam etti

Beşiktaşlı taraftarlar, Da Costa'nın üçüncü golünün ardından futbolculara tepki gösterdi.

Futbolcuların aleyhine tezahürat yapan siyah-beyazlı futbolseverler, bekleneni veremeyen Onur Bulut'u da zaman zaman ıslıkladı.

Salih Uçan cezalı

Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart cezalısı oldu.

Karşılaşmanın 20. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gören tecrübeli oyuncu, bu sezonki 4. kartını alarak cezalı duruma düştü.

Salih Uçan daha önce ligde Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart görmüştü.

Ayrıca siyah-beyazlı takım, Salih Uçan'ın sarı kart gördüğü 4 maçın 3'ünü kaybederken 1'inde berabere kaldı.

Semih Kılıçsoy yine boş geçmedi

Ligde ilk gol sevincini geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa maçında da fileleri havalandırdı.

45+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta auta giden topu takip ederek çizgi üzerinde tamamlayarak ağlara gönderen Semih, üst üste 2 maçta takımına gol katkısı sağladı.

18 yaşındaki futbolcu A takım seviyesindeki ilk golünü ise Tirana ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci tur ilk maçında kaydetmişti.

Necip Uysal korkuttu

Karşılaşmanın 52. dakikasında Kasımpaşa'nın ani gelişen tehlikeli atağında topa müdahale eden Necip Uysal kısa süreli baygınlık geçirdi.

Topa hamle yapan Fall'un üst baldırı siyah-beyazlı oyuncunun kafasına sert şekilde çarpınca Necip bir süre yerde hareketsiz kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, sağlık görevlilerini sahaya çağırırken tecrübeli oyuncu, müdahalenin ardından oyuna geri döndü.

Necip Uysal 68. dakikada oyuna devam edemeyerek yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

Tayyip Talha 9 ay sonra sahada

Geçen sezonun 27. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak uzun süre formasından ayrı kalan Tayyip Talha Sanuç, 279 günlük aradan sonra formasına kavuştu.

2 Nisan 2023 tarihinde oynanan derbide çapraz bağlarında kopma yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek forma hasretini noktaladı.

Ghezzal 2 maç sonra

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olan Rachid Ghezzal, 2 maçlık aranın ardından yeniden sahada yer aldı.

60. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna giren tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde 10 dakika görev yapmış daha sonra kadro dışı kararı nedeniyle Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında forma giyememişti.

Siyah-beyazlı kulüp kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili yeni bir açıklama yapmazken, Kamerun Milli Takımı'na giden Vincent Aboubakar, Villarreal'e transfer olan Eric Bailly'nin dışında Jean Onana ve Valentin Rosier maç kadrosunda yer almadı.

Da Costa gecenin yıldızı oldu

Kasımpaşalı oyuncu Da Costa, attığı 3 golle "hat-trick" yapıp takımına 3 puan kazandırarak gecenin yıldızı oldu.

Tecrübeli oyuncu 41, 80 ve 83. dakikalarda attığı gollerle galibiyette kritik rol oynayan Da Costa ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti. Ayrıca Da Costa'nın bir topu da direkten döndü.