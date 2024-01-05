Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Kupada final karşılaşması ÇBK Mersin'den Williams'ın 2 sayılık basketiyle başladı.

Daha sonra karşılıklı basketlerle ilerleyen ilk çeyrekte Mcbride ve Howard ile set hücumlarından sayılar bulan Fenerbahçe Algöz Holding ilk molaya 13-11 önde girdi.

Sarı-lacivertli ekip, etkili savunmasına karşı skor üretmekte zorluk çeken ÇBK Mersin karşısında kalan dakikalarda iyi oyununu sürdürüp, ilk çeyreği 19-15 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Holingsvorth ile üst üste sayılar bulan ÇBK Mersin'in ataklarına Fenerbahçe Algöz Holding, Anderson ve Meesseman'ın etkili performansıyla karşılık verince, soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 37-28 üstünlüğüyle gidildi.

[Fotoğraf: AA]

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Algöz Holding, maçın başlangıcından bu dakikalara kadar oyun disiplinini bozmadı ve pota altında etkili olmaya devam etti.

Üç sayı çizgisinin gerisinden Meesseman ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, pota altından da Anderson iyi kullanıp, farkı korumayı başardı.

Mabrey'in asist ve Holingsvorth'nin sayılarıyla Fenerbahçe Alagöz Holding'in baskısını kıran ÇBK Mersin, bitime 1 dakika kala farkı 8 sayıya (56-48) indirse de Fenerbahçe Alagöz Holding final periyotuna 56-50 skor avantajıyla girdi.

Son çeyreğe iyi başlayamayan Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin sert savunmasını geçmekte zorlandığı anlarda sahneye çıkan kaptan Şerife Alperi Onar bulduğu sayılarla hem takımını hem tribünleri ayakta tuttu.

Son dakikaları kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibinin skorda geri dönüşüne karşılık veremeyince son 39 saniyeye 71-71 beraberlikle girildi.

[Fotoğraf: AA]

Son saniyelerdeki karşılıklı birer atağı değerlendiremeyen iki takım karşılaşması 71-71 sona ererek maç uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Selin Rachel Gül ve Meesseman'ın pota altındaki oyununa ÇBK Mersin Cornelius'u ile karşılık verdi.

Son dakikaya 76-74 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmanın bitimine 17 saniye kala yaptığı faul sonrası ÇBK Mersin'li Holingsvorth iki atıştan birini kaçırınca Meesseman'ın son saniye üçlüğü ile takımını parkeden 79-76 galip ayrılmasını sağladı. Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, kupayı müzesine götürdü.

İŞTE KUPAYI GETİREN O İNANILMAZ ŞUT...



Emma Meesseman, çok zor pozisyonda son saniye üçlüğüyle Fenerbahçe Alagöz Holding'i şampiyonluğa taşıdı. pic.twitter.com/833DRcQCqf — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) January 5, 2024

Fenerbahçe Alagöz Holding Türkiye Kupası'nı aldı

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holdinglilere, şampiyonluk kupasını TBF Başkan Vekili Ömer Onan, madalyalarını ise Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sundu.

Kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren ÇBK Mersin'e ikincilik madalyaları ile şiltini TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Sarımermer ve Resul Kerse verdi.

Final maçının en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçe Alagöz Holdingli Emma Meesseman ödülünü, TBF Yönetim Kurulu Üyesi TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'dan adlı.

Mücadelenin hakemleri Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç ve Alper Gökçeben'e plaketlerini TBF Yönetim Kurulu Üyesi TBF Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe verdi.

Karşılaşmayı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.

[,Fotoğraf: AA]

Bakan Bak'tan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balıkesir’de düzenlenen ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ÇBK Mersin’i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

"Balıkesir’de düzenlenen ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ÇBK Mersin’i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding’i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden ÇBK Mersin’i de kutluyor, her iki kulübümüzün de başarılarının devamını diliyorum."

Salon: Şehit Turgut Solak

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Alagöz Holding: Mcbride 15, Howard 15, Şerife Alperi Onar 14, Meesseman 8, Anderson 15, Sevgi Uzun 11, Tilbe Şenyürek 1, İdil Saçalır

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3 , Williams 15, Sinem Ataş 3, Hollingsworth 20, Mabrey 23, Melis Gülcan 6, Cornelius 6, Derin Yaya, Kiss

1. Periyot: 19-15

Devre: 37-28

3. Periyot: 56-50

Son Periyot: 71-71