Trabzonspor'da Kourbelis ve Umut Bozok gidiyor

Sezon başında transfer edilen Hırvat oyuncu Teklic'in Rusya'nın Ahmat Grozni takımına kiralık olarak gitmesinin ardından, Dimitris Kourbelis'in de ayrılığı gündemde.

Yunan orta sahanın en ciddi talilplisi VavaCars Fatih Karagümrük oldu. Kourbelis de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Uzun süredir maç kadrosuna alınmayan Umut Bozok ile de yolların ayrılması bekleniyor. Tecrübeli santrfor menajeriyle birlikte gelen teklifleri değerlendiriyor.

Yakın zamanda hem Kourbelis hem de Umut Bozok'un durumları netleşecek.